Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na saldırı! Nasıl başladı, kim ne dedi, kim kimi suçladı?

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı saldırı yapıldı. Ekrem İmamoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı, vali ve emniyet müdürünü suçlarken, suçladığı isimlerden cevap geldi. Asıl sert tartışma ise İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşandı. İşte Erzurum olaylarıyla ilgili tüm yaşananlar...

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, seçime günler kala Erzurum'da taşlı saldırıya uğradı. İmamoğlu şehre gelmeden mitingin yapılacağı alana belediye otobüsleri park edilmesiyle başlayan gerilim, İmamoğlu'nun şehre girmesinin ardından tırmandı. Ardından da İmamoğlu meydandaki kalabalığa hitap ederken taşlı saldırı gerçekleşti aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Ardından söz düellosu yaşanırken, Ekrem İmamoğlu, İstanbul' dönüşünde İstanbul seçiminin iptal edilmesinin ardından yaptığı gibi ceketini çıkardı, gömleğinin kollarını kıvırdı ve meydan okudu. İşte dün yaşananlar...

İmamoğlu gelmeden otobüs engeli

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingi öncesi mitingin yapılması planlanan alana Erzurum Büyükşehir belediyesi tarafından belediye otobüsleri park ettirildi. İmamoğlu buna tepki gösterince otobüsler alandan kaldırıldı.

Taşlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da konuşmaya başlamasının ardından gruplar halinde mitingin yapıldığı bölgeye yürüyüşe geçen gruplar, seçim otobüsünü taşlamaya başladı. O sırada taşların mitingi izleyenlere gelmesiyle aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Bunun üzerine İmamoğlu, konuşmasını keserek otobüsün içine girdi. Buradan vali ve emniyet müdürünü uyardı. Saldırıyı yapa grubun o anları sosyal medyadan yayınlaması dikkat çekti.

Sen dua et ki böyle konuşuyorum!

Gerginlik sürerken Ekrem İmamoğlu il Erzurum Valisi Okay Memiş arasında yaşanan telefon görüşmelerinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüşmede Vali Memiş'in "Ağır konuşuyorsunuz?" sözleri üzerine İmamoğlu, "Sen dua et ki böyle konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

Mafya, SADAT, torbacı, domuz bağcılar...

Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'da yaşanan saldırının ardından yayınladığı videoda, “Mafyalar, militanlar, Sadatçılardan, 5'li çetelerden, Sinan Ateş'i öldüren torbacılardan ve domuz bağcılardan oluşan bir koalisyon var. Ülkeye değişim getirmenin bedelini ödemeye hepimiz hazırız! Amaçları insanları korkutarak sandıktan uzak tutmak. 14 Mayıs'a odaklanın, başka her şey teferruattır. Ekrem Evladıma da geçmiş olsun, ülkeye değişim getirmenin bedelini ödemeye hazırız” ifadelerini kullandı.

'Asıl provokatör İmamoğlu'...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşananlarla ilgili yaptığı paylaşımda, “Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür." dedi. Ardından da çıktığı canlı yayında "Bu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük sahtekarı Ekrem İmamoğlu'dur" ifadelerin kullandı.

'Utanmaz adam, iftiracı, ahlakını yitirmiş...'

Ekrem İmamoğlu, Erzurum’dan İstanbul’a geldiğinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda binlerce kişi karşıladı. Vatandaşlara seslenirken İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaşananların benzeri yaşandı. Ceketini çıkarıp beyaz gömleğinin kollarını kıvıran İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya İçişleri Bakanı bir televizyon kanalına çıkarak Erzurumlulara provokatör dediğimi anlatacakmış. Utanmaz adam, iftiracı, yalancı. Bu adam gözü fırfır dönerek konuşuyor. Ahlakını yitirmiş bir adam” cevap verdi.

Belediye Başkanı Sekmen: Taşı CHP'iler attı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mitingde taşı CHP'lilerin attığını savunarak, "Zannediyor ki on binlerce insan cumhurbaşkanımızı karşıladığı gibi onu da karşılayacak. Geçti o günler. Artık senin ipliğin pazara çıktı. Size bu milletten artık destek yok. Şehrimizi karıştırmaya kimsenin hakkı hukuku yok." dedi.

O meydan resmi olarak miting alanı değil

Erzurum Valisi Okay Memiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingindeki saldırıya ilişkin olarak "Bugün Havuzbaşı Kent Meydanı, resmi olarak ilan edilmiş miting alanı değildi. Eğer resmi alan olarak ilan edilen bir miting alanı olmuş olsaydı, birçok daha fazla güvenlik tedbiri alıp bunu sağlayabilirdik." dedi.