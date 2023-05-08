Tuğba Ekinci'den Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı! Miting alanını paylaşıp yazdı

Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiği Büyük İstanbul Mitingi gündemdeydi. Her fırsatta Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen Tuğba Ekinci'den de paylaşım gecikmedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimler için geri sayım başlamışken İstanbul'da miting yaptı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" ile açıldı. Büyük İstanbul Mitingi'ne yoğun ilgi vardı.

Mitingde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi rakamlara göre alanda 1 milyon 700 bin kişi olduğunu açıkladı.

Miting alanından görüntüler sosyal medyada gündem olurken her fırsatta Erdoğan'ı sevdiğini söyleyen Tuğba Ekinci'nin paylaşımında yazdıkları dikkat çekti.

"AK Parti'ye hiç oy vermedim. Fakat Cumhurbaşkanımızın dik duruşunu seviyorum" diyen Ekinci miting alanındaki yoğun kalabalığı paylaşarak "Hay maşallah! Reis" notunu düştü.