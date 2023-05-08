Türkiye'nin elektrik üretimi tüketimi karşılayamıyor

Türkiye'de dün günlük bazda 737 bin 638 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 744 bin 12 megavatsaat oldu.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 706 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 731 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 737 bin 638 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 744 bin 12 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,4 ile rüzgar santralleri​​​​​​​ ve yüzde 13,6 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 472 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 832 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.