BIST 4.385
DOLAR 19,50
EURO 21,54
ALTIN 1.267,53
HABER /  EKONOMİ

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Abone ol

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 465,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 15.964 puan oldu.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 27.401 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 9.192 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 7.434 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1,1050 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 253 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indi.

Analistler, ABD ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, ülkede cuma günü açıklanan iş gücü piyasası verilerinin resesyon endişelerini azaltmasıyla küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve yoğun veri gündeminin hafta boyunca piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Analistler, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı açıklamalardaki sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdığını anımsatan analistler, bankanın "kararlarını veri odaklı almaya devam edeceğini" ifade etmesiyle açıklanacak makroekonomik verilerin öneminin daha da arttığını vurguladı.

Bugünün veri gündeminde, ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildiren analistler, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretiminin martta aylık bazda yüzde 3,4 azalarak beklentilerin altında kaldığını söyledi.

Öte yandan, İngiltere'de tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleşmeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istendi!
Adana'da PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istendi!
Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na saldırı! Nasıl başladı, kim ne dedi, kim kimi suçladı?
Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na saldırı! Nasıl başladı, kim ne dedi, kim kimi suçladı?
Tuğba Ekinci'den Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı! Miting alanını paylaşıp yazdı
Tuğba Ekinci'den Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı! Miting alanını paylaşıp yazdı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 801 mahkumu affetti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 801 mahkumu affetti
Polisan Hellas, yeni büyüme hikayesini "geri dönüşüm yatırımlarıyla" yazacak
Polisan Hellas, yeni büyüme hikayesini "geri dönüşüm yatırımlarıyla" yazacak
HDP'liler miting sonrası Bakan Varank'ın mobil seçim aracı ve Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırdı
HDP'liler miting sonrası Bakan Varank'ın mobil seçim aracı ve Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırdı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Mehmet Sekmen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Erzurum Belediye Başkanı hangi partiden?
Mehmet Sekmen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Erzurum Belediye Başkanı hangi partiden?
Hanönü'de madenciler tiyatro oyunu sergiledi
Hanönü'de madenciler tiyatro oyunu sergiledi
8 Mayıs 2023 Dolar, Euro ve Bitcoin ne kadar oldu? Piyasalarda son durum
8 Mayıs 2023 Dolar, Euro ve Bitcoin ne kadar oldu? Piyasalarda son durum
Esra Ezmeci soru karşısında şoke oldu! "Kocamın cinsel organı..."
Esra Ezmeci soru karşısında şoke oldu! "Kocamın cinsel organı..."
İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesi hacklendi!
İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesi hacklendi!