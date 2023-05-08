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Ukrayna açıkladı: 35 Rus İHA’sını düşürdük!

Ukrayna açıkladı: 35 Rus İHA’sını düşürdük!

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün gece saatlerinde Rusya’ya ait 35 İran yapımı insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde ülkenin farklı noktalarını hedef alan İran yapımı 35 Rus insansız hava aracının vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Rusya tarafından dün gece Karkov, Herson, Mikolayiv ve Odessa kentlerini hedef alan 16 füze saldırısı düzenlendiği bildirilirken Ukrayna kuvvetlerine ve yerleşim bölgelerine 61 hava saldırısı ve 52 ağır roketli saldırı gerçekleştirildiği, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkent Kiev’de en az 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

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