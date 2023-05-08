BIST 4.425
DOLAR 19,51
EURO 21,53
ALTIN 1.268,40
HABER /  EKONOMİ

Nisan ayında en çok kazandıran külçe altın oldu

Nisan ayında en çok kazandıran külçe altın oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde nisanda en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,15 ile külçe altında gerçekleşti.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, nisanda en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,15 ile külçe altında oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de külçe altın yatırımcısına yüzde 8,83 kazanç sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 3,34, dolar 0,92, mevduat faizi (brüt) 0,65 yatırımcısına kazandırırken BİST 100 Endeksi yüzde 4,15, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 8,99 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 1,75 reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,63, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,90, BİST 100 Endeksi yüzde 5,63 ve DİBS yüzde 10,39 yatırımcısında kayba yol açtı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,89, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,67 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,50 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,95 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,63, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,99 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 34,32, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 42,20 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 7,26, DİBS yüzde 11,95, avro yüzde 12,45, dolar yüzde 13,57 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 23,66 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 1,82 yatırımcısına reel getiri sağlarken DİBS yüzde 6,78, avro yüzde 7,31, dolar yüzde 8,50 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 19,18 kaybettiren yatırım araçları oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek
Cumhurbaşkanı adayları TRT'deki propaganda konuşmalarında hangi mesajları verdi?
Cumhurbaşkanı adayları TRT'deki propaganda konuşmalarında hangi mesajları verdi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor!
Türkiye'nin elektrik üretimi tüketimi karşılayamıyor
Türkiye'nin elektrik üretimi tüketimi karşılayamıyor
Kerem Kınık görevden alındı, istifa etti iddiası doğru mu, haber geldi
Kerem Kınık görevden alındı, istifa etti iddiası doğru mu, haber geldi
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Adana'da PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istendi!
Adana'da PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istendi!
Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na saldırı! Nasıl başladı, kim ne dedi, kim kimi suçladı?
Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na saldırı! Nasıl başladı, kim ne dedi, kim kimi suçladı?
Tuğba Ekinci'den Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı! Miting alanını paylaşıp yazdı
Tuğba Ekinci'den Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı! Miting alanını paylaşıp yazdı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 801 mahkumu affetti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 801 mahkumu affetti
Polisan Hellas, yeni büyüme hikayesini "geri dönüşüm yatırımlarıyla" yazacak
Polisan Hellas, yeni büyüme hikayesini "geri dönüşüm yatırımlarıyla" yazacak
HDP'liler miting sonrası Bakan Varank'ın mobil seçim aracı ve Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırdı
HDP'liler miting sonrası Bakan Varank'ın mobil seçim aracı ve Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırdı