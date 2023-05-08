Ahmet Davutoğlu aslen nereli, kaç yaşında? Ahmet Davutoğlu annesi babası kimdir?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 6 gün kala siyasilerin hayatları mercek altına alınmaya başladı. son günlerin konuşulan isimlerinden biri de Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu oldu. Millet İttifakı içinde olan Ahmet Davutoğlu aslen Konyalı ve şu anda 64 yaşında. Sare Davutoğlu ile evli olan Ahmet Davutoğlu'nun 3 kızı bir de oğlu var. Annesinin adı ise Memmune Davutoğlu'dur.

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Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidecek, cumhurbaşkanlığı için oyunu kullanacak. Seçime günler kala en çok merak edilen, hayatı mercek altına alınan isimlerden biri de eski Başbakanlardan olan Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu oldu. Aslen Konyalı olan Ahmet Davutoğlu 64 yaşında. 1993 yılında doçentlik unvanını, 1999 yılında profesörlük unvanını alan Ahmet Davutoğlu'nun eşinin adı Sare Davutoğlu'dur. Annesi Memmune, babası Mehmet Duran Davutoğlu olan Ahmet Davutoğlu'nun 4 tane de çocuğu vardır.

Ahmet Davutoğlu kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu 26 Şubat 1959’da Konya’da doğdu. 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi bölümlerinden çift anadal yaparak mezun oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doktora yaptı.

1990 yılında, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’nde yardımcı doçent ünvanı ile çalışmaya başladı. Üniversitenin Siyaset Bilimi bölümünü kurdu ve 1993 yılına kadar bu bölümün başkanlığını yürüttü.

1993 yılında doçentlik unvanını,1999 yılında profesörlük unvanını aldı. 1995-2002 yılları arasında İstanbul’da farklı üniversitelerde ders verdi ve yönetici kadrolarında görev aldı.

Dış politika konusunda Türkçe ve İngilizce kaleme aldığı çok sayıda eseri bulunmaktadır. Ayrıca eserleri Arapça, Arnavutça, Farsça, İtalyanca, Japonca, Portekizce, Rusça ve Yunanca başta olmak üzere çeşitli dillere tercüme edildi.

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu Foreign Policy Dergisi’nin 2010, 2011 ve 2012 yıllarında “İlk 100 Küresel Düşünür” listesinde yer aldı.

2012 yılında Time Dergisi’nin seçtiği “En etkili 100 kişi” arasında ismi yer aldı.

Woodrow Wilson Kamu Hizmeti Ödülü (2010),AMSS UK Building Bridges Ödülü (2010),Uluslararası Hümanistler Ligi 21. Yüzyılın Lideri Ödülü (2012) ve Makedonya Dostluk Ödülü (2012) gibi ödüller başta olmak üzere bir çok ödül aldı.

2002 yılının Kasım ayında Başbakan Dışişleri Başdanışmanlığı görevine atandı ve 2009 yılının Mayıs ayına kadar Başbakan Başdanışmanlığı görevini sürdürdü. Görev süresi boyunca dış politikanın oluşturulması ve uygulanmasında etkin bir rol oynadı.

1 Mayıs 2009 tarihinde 60. T.C. Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı olarak atandı. 61. T.C. Hükümeti’nde de Dışişleri Bakanı olarak görevine devam etti.

Ortadoğu ve Balkanlardaki sorunların çözülmesi amacıyla yürütülen barışı inşa ve arabuluculuk çabalarında Dışişleri Bakanı ve Dış Politika Danışmanı olarak aktif bir rol oynadı.

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde AK Parti Genel Başkanı seçildi.

29 Ağustos 2014 tarihinde AK PARTi Genel Başkanı olarak 62. Hükümeti kurdu.

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli oyların tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi.

Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde kurulan ilk seçim hükümetinde (63. Dönem) Başbakan olarak görev almıştır.

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 24 Kasım 2015 tarihinde 64. Hükümet'i kurmuştur.

Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir.