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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde final serisinin ikinci maçı yarın oynanacak

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde final serisinin ikinci maçı yarın oynanacak

Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit arasındaki play-off final serisi ikinci maçı saat 19.30'da başlayacak.

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Misli.com Sultanlar Ligi'nde final etabı ikinci maçında yarın Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

Hafta sonu oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe Opet, seride 1-0 önde bulunuyor. 5 maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 maçı kazanan takım Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyonlukla tamamlayacak.

Öte yandan VakıfBank ile Türk Hava Yolları da 3-4 etabı ikinci mücadelesinde karşı karşıya gelecek. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Seride VakıfBank 1-0 önde bulunuyor. İki galibiyete ulaşan ekip, sezonu 3.'lükle noktalayacak.

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