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Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde Japonya hariç alıcı bir seyir izledi.

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Analistler, ABD ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, ülkede cuma günü açıklanan iş gücü piyasası verilerinin resesyon endişelerini azaltmasıyla küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Negatif ayrışan Japonya'da ise bankacılık endeksinin söz konusu düşüşe öncülük ettiğini belirten analistler, buna karşın ülkede hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 55,4'e, bileşik PMI'ın da 52,9'a yükselerek beklentileri aştığını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,49 artışla 2.513 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,81 yükselişle 3.395 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,71 değer kaybıyla günü 28.949 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 135'ten işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,22 değer kazanarak 61.809 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,41 yükselişle 30.308 puanda seyrediyor.

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