CHP verileri: AK Parti oyları eriyor, ana muhalefet 15 ilde birinci parti

CHP'nin milletvekili seçimlerine ilişkin olarak şehir şehir hazırladığı oy tahminlerine göre, AK Parti’nin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerle birlikte 81 ilin tamamında oyları düşüyor...

Abone ol

Gazete Pencere’den Hayri Demir imzalı habere göre, CHP'nin, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu 15 kentte birinci parti olması bekleniyor. AK Parti, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ağırlıkta olmak üzere 55 kentte birinci parti olurken, geri kalan 11 ilin tamamında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) birinci parti olacak.

AK Parti'nin oyunun yüzde 32,5 bandında olması tahmin ediliyor

CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan oy oranlarıyla ilgili tahminlere göre, 2018 yılında İstanbul’da yüzde 42,2 oy alan AK Parti'nin bu seçimlerde oyunun yüzde 32,5 bandında olması tahmin ediliyor. Ankara’da yüzde 39,8 oy alan AK Parti'nin buradaki oyunun da yüzde 29,5’e düşeceği öngörülüyor.

En büyük düşüş Ağrı’da

Tüm kentlerde oyları düşen AK Parti’nin ciddi oy kaybı yaşamasının beklendiği kentlerin başında ise Ağrı geliyor. 2019 yılındaki yerel seçimlerinde AK Parti’nin 55,6 oy aldığı kentte, bu seçimlerdeki oy oranın yüzde 25,1’e kadar inebileceği öngörüldü.

Rize’de durum ne?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi olan Rize de AK Parti’nin oylarının düşeceği tahmin ediliyor. 81 il arasında AK Parti’nin en yüksek oy alacağı kent olsa da Rize’deki oy kaybının yüzde 7’nin üzerinde olacağı öngörülüyor.

AK Parti’nin kalelerinde ciddi oy düşüşleri bekleniyor

Antalya, Bolu, Burdur, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş Ordu, Samsun, Sinop Trabzon, Bayburt ve Afyonkarahisar gibi kentlerde AK Parti’nin yüzde 7 ve üstü gibi ciddi oranda oy düşüşü yaşayacağı arasında sayıldı.

CHP’nin kendi milletvekilli adaylarıyla da paylaştığı verilerde, AK Parti’nin birçok kentte oyları yüzde 20 bandının üzerinde görülüyor. Ancak Hakkâri, Diyarbakır, Iğdır, Tunceli ve Şırnak’ta oylarının yüzde 20 bandının altında olacağı tahmin ediliyor. AK Parti’nin en düşük oy oranının beklendiği kent ise yüzde 11 ile Iğdır oldu.

Aynı verilere göre, seçimlere kapatılma ihtimaline karşı Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ile girme kararı alan HDP’nin 2018’de birinci olduğu kentlerde yeniden birinci olması bekleniyor. Ancak önceki seçimlerde AK Parti’nin birinci parti olduğu Bitlis’te bu seçimlerde Yeşil ve Sol Parti’nin yüzde 40 bandının üstünde oy alarak birinci parti olabileceği öngörüldü.