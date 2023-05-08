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Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye 'hemen çekil' çağrısı! Erzurum olayları sonrası...

Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye 'hemen çekil' çağrısı! Erzurum olayları sonrası...

ERZURUM'da Ekrem İmamoğlu'nun mitingine düzenlenen taşlı saldırının ardından cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a seçimin ilk turda bitmesi için adaylıktan çekilmeleri çağrıları yapılmaya başlandı. Gazeteci Fatih Portakal da İnce ve Oğan'a 'adaylıktan çekilin' çağrısı yaptı.

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Gazeteci Fatih Portakal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine yönelik taşlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının organize mi yoksa bireysel mi olduğunun önemli olmadığını belirterek, "Çünkü ceza almayacaklarını, korunacaklarını biliyorlar" dedi. Portakal ayrıca, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylıktan çekilmesi gerektiğini söyledi. İşte Fatih Portakal'ın o çağrısı...

Konya mitingi için yapılan çağrılar

- Erzurum’da yaşananlar ve İmamoğlu’nun bugün yapacağı Konya mitingi öncesi kendini bilmezlerin mesajları iktidar bloğunun çaresizliğini gösteriyor. Organize mi yoksa bireysel mi? Bence hiçbir önemi yok! Çünkü ceza almayacaklarını korunacaklarını biliyorlar.

Zaman siyasi inatlaşma zamanı değil

- Hiçbir seçimde ülke bu kadar gerilmemişti. Faşizme hep birlikte dur demeliyiz. Sinan Oğan’ı bilemem ancak Muharrem İnce’nin durumu gözden geçirip, adaylıktan çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaman siyasi inatlaşmaların değil faşizme kollektif olarak geçit vermeme zamanı. Sorumluluk siyasilerde…

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