AK Parti Konya İl Başkanı'ndan Ekrem İmamoğlu'na uyarı: İstenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz

ERZURUM'da saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu bugün Konya'da miting yapacak. "Şeytan taşlamaya bekliyoruz" çağrıları sonrası yeni bir provokasyon beklentisi artarken AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "İki yer de miting alanı değil, istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz" açıklaması yaptı.

Abone ol

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Konya'ya gerçekleştireceği ziyarete ilişkin "Gedavet Parkı da Anıt alanı da miting alanı değil, yok ‘ben yaparım’ der ve istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz" dedi.

istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz

Konya Merhaba gazetesinde yer alan habere göre; Angı, İmamoğlu’nun Konya programı üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Angı, "Gedavet Parkı da Anıt alanı da miting alanı değil, yok ‘ben yaparım’ der ve istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz" yanıtını verdi.

'Şeytan taşlamak isteyen gelebilir'

Konya'da miting öncesi, Konya Kızılay yöneticileri büyük bir provokasyona imza attı. Mekke'deki 'Şeytan taşlama alanı" fotoğrafı "Memlekette Hac dönemi erken başlamış" notuyla paylaşıldı. Bugün mitingin yapılacağı alan işaret edilerek, "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" çağrısı yapıldı.

Erzurum'da ne olmuştu?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaptığı mitingde, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğramış, İmamoğlu yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alınmıştı. Yarıda kesilen mitingde birçok yurttaş saldırı sonucunda yaralanmıştı.