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Milli parkta kaybolan vatandaş 9 gündür aranıyor!

Milli parkta kaybolan vatandaş 9 gündür aranıyor!

KASTAMONU'nun PINARBAŞI ilçesinde kafile ile geldiği milli parka kaybolan vatandşı arama çalışmaları 9 gündür devam ediyor.

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İstanbul'dan Kastamonu’yu gezmeye gelen yaklaşık 30 kişilik grup, 30 Nisan'da Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilgarini Mağarası'nı ziyaret etmek istedi. Ziyaret sırasında gurupta yer alan 62 yaşındaki Hüseyin Alıcı, mağaranın çevresinde bulundukları sırada gruptan ayrılmasının ardından kayboldu.

Gizemli bir şekilde kaybolan Hüseyin Alıcı’yı bulmak için başlatılan çalışmalar 9'uncu gününde devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile "Cayrokopter" ve dronlardan da yararlanılıyor. Arama çalışmasına arama kurtarma köpeği "Garip" de eşlik ediyor.

Yapılan çalışmalarda henüz Alıcı ile ilgili bir ize ise ulaşılamadı.

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