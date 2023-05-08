Kerem Kınık aslen nereli, kaç yaşında? Kerem Kınık eşi Hatice Kınık kimdir?

11 ili yıkan yüzyılın felaketi, büyük depremin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve eşi Hatice Öztürk Kınık merak konusu oldu. Günlerdir ortalarda görünmeyen ve vatandaşın tepkisini çeken Kerem Kınık aslen Malatya Hekimhan doğumlu. 53 yaşında olan Kerem Kınık'ın 3 tane çocuğu var. Kerem Kınık'ın eşi ise Hatice Öztürk Kınık'tır.

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Başta Kahramanmaraş olmak üzere 11 ili vuran büyük depremin yaraları sarılmaya devam ederken gündemde hala Kızılay Başkanı Kerem Kınık var. Deprem felaketinin daha ilk günlerinde AFAD'a çadır satarak tepki çeken Kerem Kınık'ın hayatı da merak konusu oldu. birçok siyasinin de istifa etmesini istediği Kerem Kınık aslen Malatyalı ve 53 yaşında. 3 çocuk babası ve 3 de torun sahibi olan Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Yeşilay'da oğlu, Furkan Kınık ise Kızılay'da çalışıyor. Kerem Kınık'ın eşi de Hatice Öztürk Kınık'tır. 12 ayrı koltukta oturduğu iddia edilen Kerem Kınık'ın eşi Toprakanadan Doğal Ürünler şirketinin kurucularındandır.

Oğlu Kızılay'da kızı Yeşilay'da görev alıyor

Kızılay'ın tartışmalı başkanı Kerem Kınık'ın 2 çocuğunun kamuda yaptığı görevler de tartışma konusu oldu. Kınık'ın 30 yaşındaki oğlu Muhammed Furkan Kınık, Genç Kızılay'da genel başkan yardımcısı. Aynı zamanda TRT Dijital Platform Kanal Koordinatörlüğü unvanına da sahip. Furkan Kınık'a ilişkin sosyal medya paylaşımlarında Devlet Övünç Madalyası aldığı bilgisi de yer alıyor. Söz konusu madalyanın 15 Temmuz için verildiği belirtiliyor. Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık'ın da Haziran 2022'den bu yana Yeşilay'da uzman yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Furkan Kınık endüstri mühendisliği, Fatıma Zehra Kınık ise psikoloji bölümünden mezun.

Kerem Kınık ve eşi Hatice Öztürk Kınık

Kerem Kınık kimdir?

Kerem Kınık, 1970 yılında Malatya’da dünyaya geldi. Eğitim hayatının tamamını İstanbul’da geçirdi. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ‘’Afet Tıbbı’’ doktora programını tamamladı.

Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde idarecilik yapan Kınık, İstanbul 10. dönem İl Genel Meclisi’nde meclis üyeliği ve Sağlık Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu süre zarfında AER Avrupa Birliği Bölgeler Asamblesi Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu’nda İstanbul’u temsil etti.

Ulusal ve uluslararası teknoloji firmalarında genel müdürlük görevi de yapan Kınık ,halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır.

Kınık, üniversite yıllarından başlayarak, çeşitli organizasyonlarda insani yardım için gönüllü oldu. Kosova Savaşı ve Marmara Depremi sırasında gönüllü hekim olarak çalıştı.

Yeryüzü Doktorları Türkiye Başkanı olarak görev yaptı. Bu süre zarfında Pakistan, Filistin, Orta Afrika, Somali ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi çok sayıda çatışma ve afet bölgesinde insani yardım faaliyetleri ve projeler yönetti. İnsani yardım, göç politikaları, kalkınma, insancıl hukuk ve insani diplomasi konularında birçok makale kaleme aldı.

2004 yılında gönüllü olarak girdiği Türk Kızılay’da, 2015 yılında Genel Başkan Yardımcısı 2016 yılında Genel Başkan olarak seçildi.

2015 yılından Kasım 2017’ye kadar IFRC Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği yaptı, 6 Kasım 2017 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen 21. IFRC Yasal Toplantılarında Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nden sorumlu IFRC Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde Türk Kızılay yeniden yapılanma ve kurumsal gelişim, hacim, etkinlik ve verimliliğin artırılması ve uluslararasılaşma anlamında önemli merhaleler kat etti.

Kınık, amatör olarak Türk halk müziği enstrümanları çalmakta ve besteler yapmaktadır. İngilizce ve orta seviyede Arapça bilmektedir.

Üç çocuk babası ve üç torun dedesi olan Kınık, Dt. Hatice Öztürk Kınık ile evlidir.