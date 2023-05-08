Amasya’da EYT'li berber ilk maaşıyla halka baklava dağıttı

Amasya’nın Taşova ilçesinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanarak emekli olan bir kişi vatandaşa tepsiyle baklava ikramında bulundu.

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25 yıldır berberlik yapan 46 yaşındaki Bülent Koç, EYT çerçevesinde emekli olunca aldığı ilk maaşla esnaf ve vatandaşlara tepsiyle baklava ikram etti.

Emekli olmanın mutluluğunu yaşayan evli ve 3 çocuk babası Koç, "Yasa çıktıktan sonra böyle bir sevinç oldu. Dedim ki bu sevincimi vatandaşla paylaşacağım. Vatandaşlara, eşime, dostuma ve arkadaşlarıma, müşterilerime tatlı ikramında bulunacağım diye kendi kendime söz verdim. Ve ilk maaşımı aldım. Ve aldığım ilk maaşımla bugün tatlı ikramında bulundum" diye konuştu.

Koç, "Bu EYT yasasını çıkartan başta devlet büyüklerine ve özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi arz ediyorum” şeklinde konuştu.