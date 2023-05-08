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Siirt’te PKK/KCK operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Siirt’te PKK/KCK operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon gözaltına alınan 12 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 2022 yılı Ekim ayı itibariyle Siirt merkezinde silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, terör örgütü propagandası yaparak suçu ve suçluyu övmek suçlarından toplam 75 şahsa işlem yapılmış, 12 şahıs gözaltına alınmış, 6 şahıs ise tutuklanarak Batman M/T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslimleri sağlanmıştır. Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ile PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde simgeleyen bez parçaları ele geçirilmiştir” denildi.

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