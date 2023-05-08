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2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi başlıyor

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi başlıyor

30 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında Antalya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi’ne geri sayım başladı.

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Organizasyon Antalya Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek. İlk tur karşılaşmalarının biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu. Maçlarda 8 ülke sporcuları karşılaşacak.

İtalyan baş antrenör Daniele Santarelli yönetiminde sahada mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 31 Mayısta Güney Kore, 1 Haziranda Sırbistan, 3 Haziranda İtalya ve 4 Haziranda ise ABD milli takımlarıyla karşılaşacak.

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