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Alanyaspor'un 75. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Alanyaspor'un 75. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un 75. kuruluş yıl dönümü Antalya'nın Alanya ilçesinde kutlandı.

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Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, 75. yıllık süreç içerisinde, 1. Lig ve Süper Lig'de en çok mücadele eden ilçe takımı olduklarını söyledi.

Alanyaspor'un başarılarını sürdürmesi temennisinde bulunan Çavuşoğlu, "Bugüne gelmeyi şehrin ve sizlerin desteğiyle başardık. Alanyaspor'umuza hizmet eden ve emeği geçen sporcusundan başkanına, kulüp çalışanlarından taraftarlara kadar herkese teşekkür ederim. Alanya'mız Süper Lig'de umarım uzun yıllar kalır." dedi.

Kaymakam Fatih Ürkmezer ise Alanya'nın tam bir spor kenti olduğunu belirtti. Alanyaspor'un başta futbol olmak üzere çeşitli branşlarda etkinliklerini başarıyla sürdürdüğünü anlatan Ürkmezer, "Cumhuriyetin 100 yılını kutladığımız bu zamanlarda Alanyaspor da 100. yıla adım adım gitmekte. Birlik ve beraberliği sürdürdükçe Alanya, her alanda başarılarını sürdürecektir." diye konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de Süper Lig'in önemli bir takımı olmayı başaran Alanyaspor'un uluslararası arenada mücadele eden bir ekip olması temennisinde bulundu.

Programa Alanyaspor teknik direktörü ve futbolcuların yanı sıra kulübün eski ve yeni yöneticileri, üyeleri, taraftarlar, siyasi parti temsilcileri ile bazı milletvekili adayları da katıldı.

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