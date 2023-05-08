Gültekin Uysal kimdir, hangi partinin başkanı? Gültekin Uysal asıl mesleği nedir?

Millet İttifakı'nın içinde olan Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal hayatı ve siyasi geçmişi ile merak ediliyor. Masanın en sessiz isimlerinden biri olan Gültekin Uysal aslen Afyonkarahisarlı. Şu anda 47 yaşında olan Gültekin Uysal Bilkent Üniversitesi mezunu. Gültekin Uysal'ın eşi ise Hatice Uysal'dır Kayra ve Berrin adında iki çocuğu vardır.

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanacak. Seçime günler kala siyasilerin de hayatı merak konusu olmaya devam ediyor. 6'lı masanın üyelerinden olan Millet İttifakı içinde olan Gelecek Partisi Lideri Güntekin Uysal ise en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Masanın en sessizi ve genci olan Gültekin Uysal aslen Afyonkarahisarlı ve 47 yaşında. 2 çocuk babası olan Gültekin Uysal Bilkent Üniversitesi mezunu.

Gültekin Uysal kimdir?

Gültekin Uysal, 1976 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. İlkokulu Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa İlköğretim Okulunda, Ortaöğrenimini ise İstanbul Özel Üsküdar Fazilet Erkek Lisesinde tamamladı. Üniversite eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.

University of Houston’da Siyaset Bilimi alanında Lisans eğitimine başladı. Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun oldu.

2003 – 2005 yılları arasında DYP Afyonkarahisar İl Başkanı olarak görev yaptı. Mayıs 2005’te yapılan DYP Büyük Kongresi’nde Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi. Aynı dönemde, Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

16 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Demokrat Parti 5. Olağanüstü Büyük Kongresi ile 14 Ocak 2011 yılında yapılan Demokrat Parti 10. Olağan Büyük Kongresinde Genel İdare Kurul Üyeliğine seçildi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 6 Mayıs 2012 tarihinde yapılan, Demokrat Parti 8. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Demokrat Parti Genel Başkanlığına seçildi.

24 Haziran 2018 Genel Seçiminde Afyonkarahisar Milletvekili seçildi.

Türk Ocağı Afyonkarahisar Şubesi, Liberal Düşünce Topluluğu, Afyon Eğitim Vakfı, Yörük-Türkmen Federasyonları gibi kuruluşlarda kurucu, üye ve yönetici olarak görev yaptı. “Türkiye Günlüğü” ve “Piyasa” dergilerinde çevirileri yayınlanmıştır.

Gültekin Uysal evlidir, Kayra ve Berrin adlarında iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.