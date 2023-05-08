22 milyon TL! Berkay Şahin, eşi için kesenin ağzını açtı

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin'e hediye olarak Alaçatı'dan yaklaşık 22 milyon TL'ye villa satın aldı.

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2016 yılında Özlem Ada Katipoğlu ile hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Berkay, 2017'de Arya'ya iki yıl sonra da Zeynep Mira'ya kavuşmuştu.

Son olarak, Berkay Şahin'in eşine büyük bir jest yaptığı ve Alaçatı'dan villa aldığı öğrenildi.

Ünlü şarkıcı, yeni aşk yuvaları için ise 1.1 milyon dolar (yaklaşık 22 milyon TL) ödedi.

Geçtiğimiz hafta Alaçatı’ya giden Berkay Şahin, villaların yapıldığı şantiyeyi gezdi.

Villanın içine 5 milyon lira

Ünlü popçu, eşine hediye olarak bir villa beğendi. Villayı satın alan Şahin, iç dekorasyon için de 5 milyon lirayı gözden çıkardı. 41 yaşındaki şarkıcının, bu yazı eşi ve çocuklarıyla birlikte Alaçatı’da geçireceği öğrenildi.