Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turist, otel odasında ölü bulundu.Abone ol
Konaklı Mahallesi'ndeki otelde konaklayan Valari Evgenienic Pekutovskii (64), odasından uzun süre çıkmayınca tesis yetkilileri durumdan şüphelendi.
Yedek anahtarla odaya giren otel görevlileri, Rus turistin yerde hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Pekutovskii'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Rus turistin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.