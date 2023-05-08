HÜDA PAR'dan İmamoğlu'na saldırı açıklaması: Alakamız yok

HÜDA PAR, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitinginde yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

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HÜDA PAR Sözcüsü Yunus Emiroğlu, saldırı nedeniyle partilerinin hedef gösterilmesine tepki gösterirken, partilerinin yaşananlardan ilgisinin olmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sözcü Emiroğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Günlerdir buldukları her fırsatta partimize sözlü ve fiili saldırılarda bulunulmasına; yalan, iftira ve tezviratlarla hedef gösterilmemize rağmen metanetimizi koruduk. Kurdukları tezgaha ve kirli oyunlara gelmedik.

Hiçbir alakamız, ilgimiz olmamasına rağmen bugün Erzurum'da yaşananlarla yine bizi hedef gösterdiniz. Israrla bizi çekmeye çalıştığınız kirli tezgaha gelmeyeceğiz.

HÜDA PAR oyunlarınızı bozdu. Kaybedeceksiniz, telaşınız bundandır. Pis işlerinize bizi bulaştırmayın. Buradan size ekmek çıkmaz. Ne yapsanız faydası yok. Yenileceksiniz. Çünkü bu millete verecek hiçbir şeyiniz yok. Varsa yoksa yalan, iftira ve kaos. Tek bildiğiniz bu."