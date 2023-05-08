Yemen'in Aden kentindeki elektrik santralleri, yakıtın tükenmesi nedeniyle durma tehlikesi altında

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki tüm elektrik santrallerinin, yakıt sıkıntısı nedeniyle durma tehlikesi altında olduğu bildirildi.

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Yemen'deki Elektrik Genel Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Aden'de bulunan 5 elektrik santralinin tamamında kullanılan dizel yakıtın tükenmek üzere olduğu belirtildi.

Gün içinde kentteki santrallerin durma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edilen açıklamada, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi ve Başbakanlığa, üretimin minimum seviyeye indiği santrallere yakıt temin edilmesi için acilen devreye girmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, kalan yakıt miktarının sayılı saatler sonra tükeneceği ve önlem alınmazsa sıcaklık derecesinin oldukça yükseldiği sahil kentinin karanlığa bürüneceği uyarısı yapıldı.

Yemen'in birçok vilayetinde elektrik santrallerinde kullanılan dizel yakıtın tükenmesi nedeniyle sık sık elektrik kesintisi yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



