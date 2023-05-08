BIST 4.425
DOLAR 19,51
EURO 21,53
ALTIN 1.268,40
HABER /  DÜNYA

Yemen'in Aden kentindeki elektrik santralleri, yakıtın tükenmesi nedeniyle durma tehlikesi altında

Yemen'in Aden kentindeki elektrik santralleri, yakıtın tükenmesi nedeniyle durma tehlikesi altında

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki tüm elektrik santrallerinin, yakıt sıkıntısı nedeniyle durma tehlikesi altında olduğu bildirildi.

Abone ol

Yemen'deki Elektrik Genel Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Aden'de bulunan 5 elektrik santralinin tamamında kullanılan dizel yakıtın tükenmek üzere olduğu belirtildi.

Gün içinde kentteki santrallerin durma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edilen açıklamada, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi ve Başbakanlığa, üretimin minimum seviyeye indiği santrallere yakıt temin edilmesi için acilen devreye girmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, kalan yakıt miktarının sayılı saatler sonra tükeneceği ve önlem alınmazsa sıcaklık derecesinin oldukça yükseldiği sahil kentinin karanlığa bürüneceği uyarısı yapıldı.

Yemen'in birçok vilayetinde elektrik santrallerinde kullanılan dizel yakıtın tükenmesi nedeniyle sık sık elektrik kesintisi yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Polonya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi
Polonya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi
45 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarısı deprem bölgesinde görev yapacak
45 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarısı deprem bölgesinde görev yapacak
Gültekin Uysal eşi Hatice Uysal kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Gültekin Uysal eşi Hatice Uysal kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
THF Başkanı Uğur Kılıç'tan Avrupa Kupası şampiyonu Konyaaltı Belediyespor'a tebrik
THF Başkanı Uğur Kılıç'tan Avrupa Kupası şampiyonu Konyaaltı Belediyespor'a tebrik
Adana'da bir garip kaza! Hafif ticari araç devrildiği tarlada dik durdu
Adana'da bir garip kaza! Hafif ticari araç devrildiği tarlada dik durdu
14 Mayıs'taki seçimler için 6 adımda oy kullanma rehberi! Aman dikkat kabine bununla girmek yasak
14 Mayıs'taki seçimler için 6 adımda oy kullanma rehberi! Aman dikkat kabine bununla girmek yasak
Devlet Tiyatroları'nın "Tek Kişilik Düet" oyunu Edirne'de sahnelenecek
Devlet Tiyatroları'nın "Tek Kişilik Düet" oyunu Edirne'de sahnelenecek
İsrail istihbaratı, Mescid-i Aksa İmamını ifadeye çağırdı
İsrail istihbaratı, Mescid-i Aksa İmamını ifadeye çağırdı
DASK'ın tazminat ödeme tutarı 24 milyar TL'ye yaklaştı
DASK'ın tazminat ödeme tutarı 24 milyar TL'ye yaklaştı
Gültekin Uysal kimdir, hangi partinin başkanı? Gültekin Uysal asıl mesleği nedir?
Gültekin Uysal kimdir, hangi partinin başkanı? Gültekin Uysal asıl mesleği nedir?
Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
22 milyon TL! Berkay Şahin, eşi için kesenin ağzını açtı
22 milyon TL! Berkay Şahin, eşi için kesenin ağzını açtı