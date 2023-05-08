Polonya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Polonya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.Abone ol
Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinde 3-7 Mayıs'ta yapıldı.
Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıklarda toplanan kapalı zarflar, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra Varşova Büyükelçiliğinde gece muhafaza edildi.
Sabah havalimanına taşınan oy torbaları, diplomatik kuryelerin ve siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçaklara konuldu.
Oy pusulaları, Türkiye'ye ulaştırıldıktan sonra kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna götürülecek.