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Yapı Kredi Faktoring, "Türkiye'nin en iyi faktoring şirketi" seçildi

Yapı Kredi Faktoring, "Türkiye'nin en iyi faktoring şirketi" seçildi

Yapı Kredi Faktoring, finans ve iş dünyası dergisi Global Banking & Finance Review tarafından yapılan araştırmada bu yıl da "Türkiye'nin en iyi faktoring şirketi" seçildi.

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Yapı Kredi Faktoring açıklamasında görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, faaliyet gösterdikleri her alanda hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tuttuklarını belirtti.

Çöteli, kuruldukları 1999 yılından bu yana sektörün en köklü şirketlerinden biri olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz deneyim ve hizmet kalitesi anlayışımızla dünyanın en güçlü ve güvenilir faktoring kurumları arasında yer alıyoruz. Faktoring sektörünün en köklü şirketlerinden birisi olarak güçlü sermaye yapımız, yüksek hizmet kalitemiz ve alanında uzman kişilerden oluşan insan kaynağımızla müşterilerimize sunduğumuz hizmeti daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Uluslararası alanda ihracat faktoringi ve ithalat faktoringi hizmetlerimiz ile müşterilerimizi destekliyoruz. Yurt içi alanda ise tedarikçi finansmanı, alacak garantisi ve özellikle KOBİ segmentine destek vererek faaliyetlerimize devam ediyoruz."

Mutlak müşteri memnuniyetini önceleyen çalışmalar sayesinde de müşterilerin kendilerine duyduğu güveni her zaman güçlü bir şekilde hissettiklerini aktaran Çöteli, bu anlamda başarılarının uluslararası alanda da defalarca ödüllendirilmesinin kendilerini çok memnun ettiğini bildirdi.

Çöteli, "Önümüzdeki dönemde de sektörün öncü kurumu olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle faktoringin ülkemizde yaygın olarak tercih edilen bir finansman aracı olması yönünde yürüttüğümüz çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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