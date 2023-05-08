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Kemal Derviş hayatını kaybetti! "Ekonomiyi kurtarsın" dile ABD'den getirilmişti

Kemal Derviş hayatını kaybetti! "Ekonomiyi kurtarsın" dile ABD'den getirilmişti

ANASOL-M Hükümeti döneminde ekonomiyi düzlüğü çıkarması için ABD'den Türkiye'ye davet edilen Ekonomiden Sorumlu eski Devlet Bakanı ve eski CHP İstanbul Milletvekili Kemal Derviş hayatını kaybetti.

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Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanlarından 'ithal bakan' olarak anılan ve CHP eski milletvekili Kemal Derviş, 74 yaşında bugün hayatını kaybetti.  Derviş uzun süredir parkinson tedavisi görüyordu. Londra Ekonomi Okulu’ndan mezun olan Derviş, 13 Mart 2001’de Bülent Ecevit hükümetinde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi.

Ekonomiyi kurtarsın diye getirilmişti

Bülent Ecevit'in başbakanlığında DSP, ANAP ve MHP ortaklığıyla kurulan ANASOL-M Hükümeti, ekonomiyi krize sokmuş, Bülent Ecevit ile dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer arasındaki 'anayasa kitapçığı fırlatma" polemiği sonrası Türkiye en büyük ekonomik krizlrinden birinin içine düşmüştü. 

Dünya Bankası'nda görev yapan Kemal Derviş, ekonomiyi kurtarması için ABD'den davet edilmiş ve Ekonomi Bakanı olarak tam yetki ile dümene geçmişti. Uyguladığı kemer sıkma politikaları sonrası ekonomide toparlanma görülen Kemal Derviş, daha sonra İsmail Cem'le birlikte hareket etmiş, sonra da Türkiye'den ayrılmıştı. 

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