MetropolCard, GiftPay ile Anneler Günü'nde de çalışanların yanında

MetropolCard, kurumsal hediye platformu GiftPay ile Anneler Günü'nde kurum çalışanlarına seçkin markalar arasından dilediklerini seçme imkanı sunuyor.

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irketten yapılan açıklamaya göre, MetropolCard, şirketler ve çalışanların ihtiyaçlarına yönelik "hızlı, güvenli ve inovatif çözümler" sağlayan kurumsal hediye platformu GiftPay ile teşvik ve ayni yardımlara modern imkanlar sağlıyor.

Annelerine, eşlerine, sevdiklerine hediye almak isteyenler için anlaşmalı seçkin markalar, geniş üye ağı ve yüksek çalışan memnuniyeti sunan GiftPay, Türkiye'nin 81 ilinde 50 bini aşkın noktada geçerli oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MetropolCard Türkiye Satış Müdürü Duygu Görmüş, "Aramızda olan, olmayan kıymetli annelerimiz başta olmak üzere, annelik sevgisini içinde barındıran herkesin Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Kurumsal hediye platformumuz GiftPay ile tüm kurumlarımıza ayrıcalıklarla dolu MetropolCard dünyasını tercih ederek hem çalışanlarınızı mutlu etme hem de SGK ve KDV avantajından yararlanma imkanı sağlıyoruz. Çek ve kart dağıtımına gerek kalmadan çalışanlarınızın tüm yan haklarını dijital olarak anında tanımlama farkını yaşatabileceğiniz GiftPay ile bu Anneler Günü'nde çalışanlarınızın motivasyonunu pek çok farklı kategori ve sayısız hediye alternatifiyle saniyeler içerisinde artırabilirsiniz."