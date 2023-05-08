BIST 4.440
DOLAR 19,51
EURO 21,53
ALTIN 1.269,69
HABER /  EKONOMİ

MetropolCard, GiftPay ile Anneler Günü'nde de çalışanların yanında

MetropolCard, GiftPay ile Anneler Günü'nde de çalışanların yanında

MetropolCard, kurumsal hediye platformu GiftPay ile Anneler Günü'nde kurum çalışanlarına seçkin markalar arasından dilediklerini seçme imkanı sunuyor.

Abone ol

irketten yapılan açıklamaya göre, MetropolCard, şirketler ve çalışanların ihtiyaçlarına yönelik "hızlı, güvenli ve inovatif çözümler" sağlayan kurumsal hediye platformu GiftPay ile teşvik ve ayni yardımlara modern imkanlar sağlıyor.

Annelerine, eşlerine, sevdiklerine hediye almak isteyenler için anlaşmalı seçkin markalar, geniş üye ağı ve yüksek çalışan memnuniyeti sunan GiftPay, Türkiye'nin 81 ilinde 50 bini aşkın noktada geçerli oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MetropolCard Türkiye Satış Müdürü Duygu Görmüş, "Aramızda olan, olmayan kıymetli annelerimiz başta olmak üzere, annelik sevgisini içinde barındıran herkesin Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Kurumsal hediye platformumuz GiftPay ile tüm kurumlarımıza ayrıcalıklarla dolu MetropolCard dünyasını tercih ederek hem çalışanlarınızı mutlu etme hem de SGK ve KDV avantajından yararlanma imkanı sağlıyoruz. Çek ve kart dağıtımına gerek kalmadan çalışanlarınızın tüm yan haklarını dijital olarak anında tanımlama farkını yaşatabileceğiniz GiftPay ile bu Anneler Günü'nde çalışanlarınızın motivasyonunu pek çok farklı kategori ve sayısız hediye alternatifiyle saniyeler içerisinde artırabilirsiniz."

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Derviş evli mi, eşi Catherine Derviş kimdir? Kemal Derviş çocukları kaç tane?
Kemal Derviş evli mi, eşi Catherine Derviş kimdir? Kemal Derviş çocukları kaç tane?
Bakan Derya Yanık'tan, Erzurum'da yaşananlarla ilgili dikkat çeken yorum: Varsaymaları gerekiyordu
Bakan Derya Yanık'tan, Erzurum'da yaşananlarla ilgili dikkat çeken yorum: Varsaymaları gerekiyordu
Kilis'te petrol istasyonundaki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
Kilis'te petrol istasyonundaki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
Düzce'li taekwondocu Damlu Nur Yılmaz Türkiye şampiyonu oldu
Düzce'li taekwondocu Damlu Nur Yılmaz Türkiye şampiyonu oldu
Kemal Derviş kaç yaşında öldü, neden öldü? Kemal Derviş hastalığı neydi?
Kemal Derviş kaç yaşında öldü, neden öldü? Kemal Derviş hastalığı neydi?
Quick Sigorta’dan acentelerine "Finansal Ürünler" eğitimi
Quick Sigorta’dan acentelerine "Finansal Ürünler" eğitimi
Babalar günü 2023 ne zaman haziran ayının kaçında?
Babalar günü 2023 ne zaman haziran ayının kaçında?
Kemal Derviş hayatını kaybetti! "Ekonomiyi kurtarsın" dile ABD'den getirilmişti
Kemal Derviş hayatını kaybetti! "Ekonomiyi kurtarsın" dile ABD'den getirilmişti
Yapı Kredi Faktoring, "Türkiye'nin en iyi faktoring şirketi" seçildi
Yapı Kredi Faktoring, "Türkiye'nin en iyi faktoring şirketi" seçildi
Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı ne zaman yapılacak?
Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı ne zaman yapılacak?
Yeni Zelanda, askeri personelin maaş iyileştirmesi için 419 milyon dolar ek bütçe ayırdı
Yeni Zelanda, askeri personelin maaş iyileştirmesi için 419 milyon dolar ek bütçe ayırdı
4.4 büyüklüğünde deprem oldu! Kandilli son depremin şiddetini açıkladı
4.4 büyüklüğünde deprem oldu! Kandilli son depremin şiddetini açıkladı