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Bakan Derya Yanık'tan, Erzurum'da yaşananlarla ilgili dikkat çeken yorum: Varsaymaları gerekiyordu

Bakan Derya Yanık'tan, Erzurum'da yaşananlarla ilgili dikkat çeken yorum: Varsaymaları gerekiyordu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşanan olaylar nedeniyle üzüldüğünü belirtti ardından "HDP ile flörtleşmeden sonra Erzurum'un belli bir tepki göstereceğini varsaymaları gerekiyordu" diye konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da yaptığı miting sırasında 100-200 kişilik bir grubun taşlı saldırısına uğradığını ifade etti. Erzurum belediye başkanı ise taşların CHP'lilerin içindeki bir grup tarafından atıldığını söyledi hatta o anların görüntülerini de paylaştı. Atılan taşlar nedeniyle yaralananlar da oldu.

Katıldığı canlı yayında Erzurum'da yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşanan olaylara çok üzüldüğünü belirtti.

Bakan Yanık, "Sonuçta bir seçim çalışması yapıyoruz. Rakiplerimize tatlı tatlı atışmalarımız oluyor, sert eleştirilerin olduğu dönemler oluyor bu gayet normal. Ama kitle psikolojisini hesaba katmak gerekiyor. Erzurum'da bu anlamda miting alanı olabilecek noktada gerekli önlemler alınmışken biraz spontan konuşmalar anladığım kadarıyla sayın İmamoğlu tarafından esnaf ziyareti sonrası hemen miting alanı olmayan bir yerde konuşmaların yapılması vb. biraz karışıklık olmuş. Ona da çok dikkat etmek lazım. Canım burada konuşmak istiyor olmaz" dedi.

"Erzurum'un belli bir tepki göstereceğini varsaymak gerekiyordu"

Bakan Yanık "Organizasyonda mı bir problem vardı?" sorusuna ise "Niyet okumak ya da yeni bir tartışma yaratmak istemem ama sayın İmamoğlu'nun daha önceki ziyaretlerinde de benzer karışıklıklar yaşandı. Biraz metazori, kuralları çok dikkate almayan, kuralları kendisine göre koymaya çalışan bir tutumu var, bu olmaz. Nitekim Erzurum belli hassasiyetleri olan bir yerdir. Maalesef Van mitingindeki o işaretlerden, HDP seçmeniyle flörtleşmeden sonra Erzurum'un belli bir tepki göstereceğini varsaymak gerekiyordu. Yine söylüyorum geçmiş olsun. Bir hafta sonra seçim bitecek herhangi bir gerilim kalmayacak. Bunları hesaba katmak lazım" ifadelerini kullandı.

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