Danla Bilic'ten şaşırtan isyan: Ben eskort değilim
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Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, YouTube programında dikkat çeken söylemlerde bulundu.
Yaptığımakyaj videolarıyla ünlenen ve YouTue kanalında milyonlarca takipçiye ulaşan Danla Biliç, kanalına yeni bir format getirdi.
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Ünlü isimleri yemek programı konseptindeki programında ağırlayan Biliç'in bu haftaki konuğu ise İbrahim Selim oldu.
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Son dönemde popüler olan "Influencer" tanımı hakkında konuşan Danla Biliç, herkesin kendisini Influencer ilan etmesine isyan etti. Danla Bilic şöyle dedi:
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"Müzik dünyasında müzisyenler nasıl bir meslek birliğine üye oluyorlarsa, influencerlarda da aynı şey olmalı"
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