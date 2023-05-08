BIST 4.425
DOLAR 19,51
EURO 21,52
ALTIN 1.269,39

Danla Bilic'ten şaşırtan isyan: Ben eskort değilim

|
Danla Bilic'ten şaşırtan isyan: Ben eskort değilim

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, YouTube programında dikkat çeken söylemlerde bulundu.

Danla Bilic'ten şaşırtan isyan: Ben eskort değilim

Yaptığımakyaj videolarıyla ünlenen ve YouTue kanalında milyonlarca takipçiye ulaşan Danla Biliç, kanalına yeni bir format getirdi. 

110
Danla Bilic'ten şaşırtan isyan: Ben eskort değilim

Ünlü isimleri yemek programı konseptindeki programında ağırlayan Biliç'in bu haftaki konuğu ise İbrahim Selim oldu.

210
Danla Bilic'ten şaşırtan isyan: Ben eskort değilim

Son dönemde popüler olan "Influencer" tanımı hakkında konuşan Danla Biliç, herkesin kendisini Influencer ilan etmesine isyan etti. Danla Bilic şöyle dedi:

310
Danla Bilic'ten şaşırtan isyan: Ben eskort değilim

"Müzik dünyasında müzisyenler nasıl bir meslek birliğine üye oluyorlarsa, influencerlarda da aynı şey olmalı"

410