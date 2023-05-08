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Kemal Derviş kaç yaşında öldü, neden öldü? Kemal Derviş hastalığı neydi?

Kemal Derviş kaç yaşında öldü, neden öldü? Kemal Derviş hastalığı neydi?

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti. 74 yaşında hayatını kaybeden Kemal Derviş'in hayatı merak konusu oldu. İstanbul doğumlu olan Kemal Derviş'in eşi Catherine Derviş'tir. Bu evlilikten Erol Derviş, Erdal Derviş adında iki çocuğu vardır. Peki Kemal Derviş neden öldü, hatalığı neydi?

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Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, 74 yaşında hayatını kaybetti. Bu üzücü haberin ardından siyasetin renkli simalarından biri olan Kemal Derviş'in hayatı merak konusu oldu. Uzun süredir ABD'de yaşayan Kemal Derviş'in ölüm sebebi ne henüz bilinmiyor, açıklama gelmedi.  Catherine Derviş ile evli olan Kemal Derviş'in bu evlilikten Erol Derviş, Erdal Derviş adında iki çocuğu vardır. Peki Kemal Derviş neden öldü, hatalığı neydi?

Kemal Derviş kimdir?

Kemal Derviş 1949 yılında doğdu. İngiltere’de ekonomi alanında dünyanın sayılı üniversitelerinden olan London School of Economics’den mezun olduktan sonra ABD’nin dünyaca ünlü Princeton Üniversitesi’nde de yüksek lisans ve doktorasını yaptı. Bülent Ecevit’in 1973-1976 yıllarında ekonomi ve uluslararası ilişkilerden sorumlu danışmanlığını yaptı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Hacettepe Üniversitesi’nin yanı sıra Princeton Üniversitesi’nde ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanında öğretim üyeliği görevinde bulunan Derviş, Dünya Bankası’na 1978 yılında katıldı.


Dünya Bankası Araştırma Servisi’nde göreve başladı. 1982 yılında Dünya Bankası’nda Küresel Endüstri Departmanı, Endüstriyel Strateji ve Politikası için Bölüm Başkanlığı görevine getirildi. Bu görevi 1986 yılına kadar sürdürdü.

Aynı yıl Dünya Bankası’nın Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nden sorumlu baş ekonomistliği görevine atandı. Orta Avrupa Departmanı’nda, 1987 yılından 1991 yılına kadar, direktör olarak görev yaptı.

Daha sonra Kuzey Afrika Departmanlığı’nda direktör olarak görev aldı. Dünya Bankası’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölümü’nden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Derviş, Mart 2001 – Kasım 2002 döneminde Ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak görev yaptı.

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