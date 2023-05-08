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Yüksek sesle müzik dinleyen gençlere 8 bin TL ceza

Yüksek sesle müzik dinleyen gençlere 8 bin TL ceza

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde sahilde son ses müzik dinleyen gençlere 8 bin 363 lira ceza kesildi

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İstanbul Beylikdüzü sahilinde araçlarından son ses müzik açarak eğlenen gençlere, çevreye rahatsızlık vermeleri nedeniyle polis ekiplerince 8 bin 363 lira para cezası kesildi. Polis ekipleri 8 aracı da bağlarken, o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar sahilinde yaşandı. Gençlerin uğrak noktalarının başında gelen Gürpınar sahilinde, araçlarından son ses müzik açarak çevreye rahatsızlık veren gençler, vatandaşlar tarafından polise şikayet edildi. Bu durum üzerine ekipler, gençlere ait 8 aracı bağlarken, ayrıca toplamda 8 bin 363 lira para cezası kesildi. 

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