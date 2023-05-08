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Dini değerlere hakaret eden 2 kişi idam edildi

Dini değerlere hakaret eden 2 kişi idam edildi

İran'da dini değerlere ve Peygamber'e hakaret ettikleri gerekçesiyle 2 kişi idam edildi.

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İran yargısından yapılan açıklamada, Yusuf Mehrdad ve Sadrullah Fazeli Zare’nin dini değerlere, Peygamber'e ve annesine hakaret, dinden çıkma ve Kur'an-ı Kerim yakma suçlamasıyla bu sabah idam edildikleri belirtildi.

2020 yılında Yusuf Mehrdad ve Sadrullah Fazeli Zare, sahip oldukları sosyal medya gruplarında sistematik ve örgütlü bir şekilde dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmışlardı. Yapılan incelemede, Yusuf Mehrdad’ın telefonunda Kur'an-ı Kerim yakma görüntülerinin olduğu ve bu görüntülerin de sosyal medya gruplarında paylaşıldığının tespit edildiği bildirildi.

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