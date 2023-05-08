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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükselirken, 43'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 19,5080 liradan, avro 21,5320 liradan işlem görüyor

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 artışla 4.422,94 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,18 puan değer kazandı.

Cuma günü 4.400,76 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,50 puan ve yüzde 0,74 değer kaybederek 4.433,26 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.374,14, en yüksek ise 4.450,11 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 0,16 ve hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükseldi, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri ve Tüpraş oldu.

- Altının onsu 2.022 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,92, bileşik getirisi yüzde 15,48 seviyelerinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,2640 ve dolar/yen paritesi 135 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,5080 liradan, avro 21,5320 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2.022 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,9 artışla 76,6 dolardan işlem görüyor.

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