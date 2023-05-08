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Netflix'in "Görsel Efekt Eğitimi"ne başvurular açıldı

Netflix'in "Görsel Efekt Eğitimi"ne başvurular açıldı

Netflix ve Anima Okul, yeni görsel efekt sanatçılarının yetiştirilmesi ve kreatif sektöre kazandırılması amacıyla bir eğitim programı düzenleyecek.

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Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, 7 ay sürecek "Görsel Efekt (VFX) Eğitimi"nin başvuruları açıldı. Programı başarıyla tamamlayanlara, istihdam olanakları sağlanması da amaçlanıyor.

Eğitim, "Modelling", "Texture", "Render-Lighting", "Animation Mocap", "Previz" ve "2D-3D VFX-Compositing" başlıkları altında altı modülden oluşacak.

Toplam 180 saatlik programı tamamlayan katılımcılar, bilgilerini tazelemek amacıyla program materyallerine çevrim içi ortamda erişim sağlamaya devam edebilecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek eğitime ilişkin ayrıntılı bilgiye "https://www.animaokul.com "adresinden erişilebilecek. Eğitim 20 Haziran'da başlayacak.

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