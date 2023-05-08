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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bingöl'de tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bingöl'de tanıtıldı

Bingöl'de tanıtılan Türkiye'nin otomobili Togg'a vatandaşlar ilgi gösterdi.

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Aracın SUV modeli, Genç ilçesinde vatandaşlar tarafından karşılandı. Daha sonra kent merkezine getirilen otomobil, Hastane Caddesi mevkisindeki alanda tanıtıldı.


Vatandaşlar inceledikleri araçla fotoğraf çektirdi.

"Gemlik mavisi" otomobilin direksiyonuna geçen Bingöllüler, aracı deneyimleme fırsatı buldu.

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, gazetecilere, çok mutlu bir gün yaşadıklarını söyledi.

Çağa uygun bir araç geliştirildiğini ifade eden Berdibek, "Caddelerde aracımız geçerken milletimizin yüzündeki tebessümü ve heyecan görülmeye değerdi. Milli gururumuz olan Togg kalitenin sembolüdür." dedi.


Vatandaşlardan Osman Hulusi de Togg'u çok beğendiğini belirterek, "Bu kadar beklemiyordum, gurur duyduk. Allah’a şükür ülkemize böyle bir şey kazandırıldı." ifadelerini kullandı.

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