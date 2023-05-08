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Zafer Çağlayan son hali gören tanıyamadı gündem oldu! Zafer Çağlayan eski-yeni hali

Zafer Çağlayan son hali gören tanıyamadı gündem oldu! Zafer Çağlayan eski-yeni hali

Eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti'nin 24. Dönem Mersin Milletvekili 65 yaşındaki Zafer Çağlayan'ın son hali gündem oldu. Konuyla ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı. Peki Zafer Çağlayan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

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2007-2009 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2011 -2013 yılları arasında ise Ekonomi Bakanlığı yapmış 24. Dönem Mersin AK Parti Milletvekili olan Zafer Çağlayan'ın son hali, sosyal medyada gündeme oturdu.

Yıllar önceki görüntüsünden son farklı görünen Çağlayan'ın fotoğrafıyla ilgili yüzlerce paylaşım yapıldı. Konu, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.

"Doğru zamanda doğru yerdeyiz"

Çağlayan, geçtiğimiz günlerde 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçim çalışmaları için Mersin'de bulunmuştu. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin, Türkiye'nin geleceği açısından çok büyük bir önem taşıdığını belirten Zafer Çağlayan, "Biz artık aynı aileyiz, bir ve beraberiz. Allah, muhabbetimizi artırsın. Doğru yerde, doğru zeminde, doğru zamandayız. Bu ittifakı bir araya getiren milli değerlerimiz, ay yıldızlı al bayrağımız, Türkiye'nin bekası ve geleceğidir. Türkiye düşmanlarına hep birlikte karşı koymaktır. Onun için bizim davamız, kutlu bir davadır Allah'ın izniyle. Ben bir arada olmaktan son derece mutlu ve memnunum" diye konuştu.

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