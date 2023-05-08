Mustafa Destici'den Ekrem İmamoğlu'na 'Erzurum' çıkışı: Sen devlet adamısın...

BBP Lideri Mustafa Destici, Erzurum mitinginde olaylar çıkan Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Sen devlet adamısın Valilik sana nereyi göstermişse gidip orada miting yapacaksın" dedi. Destici, "Kaybettiklerini anladılar, provokasyon yapıyorlar" ifadesini kullandı.

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BBP Lideri Mustafa Destici, Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde taşlı saldırıya ilişkin olarak "Biz ilkesel olarak şiddet kimden gelirse gelsin tasvip etmeyiz" dedi.

CNN Türk'te soruları yanıtlayan Destici şu ifadeleri kullandı:

"Biz ilkesel olarak şiddet kimden gelirse gelsin tasvip etmeyiz. Bu olayda bir provokasyon var. Üstelik Cumhurbaşkanımızın Büyük İstanbul Mitinginin olduğu gün gölgelemek için yapılmıştır. Terör örgütleri var ve bunlar kışkırtılıyor.

Valiliğin belirlediği miting alanları var ve siz orada miting yapmayıp şehrin göbeğine gidiyorsunuz. Orada da PKK kitlesi var. Erzurum Nene Hatun’ların şehridir, bir kahramanlık örneğidir. Size Dadaşlar meydanı boş bırakır mı? PKK ve işbirlikçilerine meydanı boş bırakmaz.

Orada Vali Beyi, diğer yetkilileri suçlamak bence yanlıştır, İmamoğlu dönüp kendisine bakacaktır. Sen devlet adamısın Valilik sana nereyi göstermişse gidip orada miting yapacaksın. Kaybettiklerini anladılar, provokasyon yapıyorlar."