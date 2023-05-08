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Telefonuna gelen şifreyi söyledi, 3 milyon lirasını kaptırdı

Telefonuna gelen şifreyi söyledi, 3 milyon lirasını kaptırdı

İstanbul'da telefonla aradıkları kişiye, kendilerini bankacı olarak tanıtarak aldıkları şifreyle 3 milyon lirayı hesaplarına aktaran 2 dolandırıcı yakalandı.

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İstanbul'da yaşayan esnaf V.C'yi (54) arayan kişi kendisini banka görevlisi olduğunu söyleyerek V.C'nin hesaplarıyla ilgili bir sorun yaşandığını belirtti. Dolandırıcılar ardından V.C'den telefonuna gelen şifreyi kendilerini iletmesini istedi. V.C de cep telefonuna gelen şifreyi dolandırıcılara söyledi. Dolandırıcılardan biri V.C'yi oyalarken suç ortağı ise şifreyle işlem yaparak V.C'nin hesabındaki 3 milyon lirayı başka bir hesaba akardı.

V.C kısa süre sonra dolandırıldığı anladı. Hesabını kontrol ettiğinde 3 milyon lirasının çekildiği fark ederek şikayet için savcılığa gitti. Bunun üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki kişinin kimliğini ve paranın gönderildiği hesabı tespit etti.

Umut A.E (21) ve Reşat G. (21) operasyonla yakalandı. İki dolandırıcı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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