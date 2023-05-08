BIST 4.433
DOLAR 19,51
EURO 21,52
ALTIN 1.268,52
HABER /  GÜNCEL

İzmir'e demirleyen TCG Anadolu'yu kaç kişi ziyaret etti? Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı

İzmir'e demirleyen TCG Anadolu'yu kaç kişi ziyaret etti? Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı

 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'e demirleyen TCG Anadolu'yu ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu bugün itibarıyla gemiyi 71 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Abone ol

Bakan Kasapoğlu, gemiyi görmek için birçok kentten vatandaşın İzmir'e geldiğini kaydetti. Hafta sonu bölgedeki trafiğin kilitlendiğini belirten Kasapoğlu, "TCG Anadolu"nun kentin gündemi haline geldiğini söyledi.

Bugün itibarıyla gemiyi 71 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Uzun kuyruklar, genci, yaşlısı, engellisi, herkesi burada görmek mümkün. Bu ülkenin gururu olan bu gemi, bu limanda. İzmir, Kuvayımilliye şehri, düşmana ilk kurşunu sıkan şehir. Dosta güven, düşmana korku salan bu gemi, gemi mühendislerimizin yeni bir anlayışla ortaya koyduğu bir çabanın, alın terinin sonucu. 71 bin ziyaretçi, İzmir olarak İstanbul'daki ziyaretçi sayısını önümüzdeki günlerde aşacağımızı gösteriyor."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İzmir’de TCG Anadolu için kilometrelerce kuyruk! “Karton dediler biz de merak ettik”
Foto Galeri İzmir’de TCG Anadolu için kilometrelerce kuyruk! “Karton dediler biz de merak ettik” Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları... Yıkık ve acil yıkılacak 6 bin 442 yapının enkazı kaldırıldı
Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları... Yıkık ve acil yıkılacak 6 bin 442 yapının enkazı kaldırıldı
Zafer Çağlayan kaç yaşında, aslen nereli? Zafer Çağlayan şimdi ne yapıyor?
Zafer Çağlayan kaç yaşında, aslen nereli? Zafer Çağlayan şimdi ne yapıyor?
Adana’da 145 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana’da 145 ruhsatsız silah ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen zaten seçim kazanamayacaksın ki, sen ciddi manada zavallısın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen zaten seçim kazanamayacaksın ki, sen ciddi manada zavallısın
Galatasaray maçı öncesi Başakşehir'in paylaşımı olay! Fenerbahçe ve Beşiktaş iması...
Galatasaray maçı öncesi Başakşehir'in paylaşımı olay! Fenerbahçe ve Beşiktaş iması...
Adıyaman'da otomobil arıza yapan kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'da otomobil arıza yapan kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Telefonuna gelen şifreyi söyledi, 3 milyon lirasını kaptırdı
Telefonuna gelen şifreyi söyledi, 3 milyon lirasını kaptırdı
Lionel Messi antrenmanlara geri döndü
Lionel Messi antrenmanlara geri döndü
Zafer Çağlayan son hali gören tanıyamadı gündem oldu! Zafer Çağlayan eski-yeni hali
Zafer Çağlayan son hali gören tanıyamadı gündem oldu! Zafer Çağlayan eski-yeni hali
HDP'li Pervin Buldan: 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek
HDP'li Pervin Buldan: 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek
Kuzey Kore Çin'den yıl başından bu yana altı gemi satın aldı
Kuzey Kore Çin'den yıl başından bu yana altı gemi satın aldı
Mustafa Destici'den Ekrem İmamoğlu'na 'Erzurum' çıkışı: Sen devlet adamısın...
Mustafa Destici'den Ekrem İmamoğlu'na 'Erzurum' çıkışı: Sen devlet adamısın...