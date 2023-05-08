İzmir'e demirleyen TCG Anadolu'yu kaç kişi ziyaret etti? Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'e demirleyen TCG Anadolu'yu ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu bugün itibarıyla gemiyi 71 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

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Bakan Kasapoğlu, gemiyi görmek için birçok kentten vatandaşın İzmir'e geldiğini kaydetti. Hafta sonu bölgedeki trafiğin kilitlendiğini belirten Kasapoğlu, "TCG Anadolu"nun kentin gündemi haline geldiğini söyledi.

Bugün itibarıyla gemiyi 71 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Uzun kuyruklar, genci, yaşlısı, engellisi, herkesi burada görmek mümkün. Bu ülkenin gururu olan bu gemi, bu limanda. İzmir, Kuvayımilliye şehri, düşmana ilk kurşunu sıkan şehir. Dosta güven, düşmana korku salan bu gemi, gemi mühendislerimizin yeni bir anlayışla ortaya koyduğu bir çabanın, alın terinin sonucu. 71 bin ziyaretçi, İzmir olarak İstanbul'daki ziyaretçi sayısını önümüzdeki günlerde aşacağımızı gösteriyor."