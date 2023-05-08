Zafer Çağlayan kaç yaşında, aslen nereli? Zafer Çağlayan şimdi ne yapıyor?

Geçmişte ekonomi bakanlığı görevinde de bulunan 24. Dönem Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan'ın son hali gündem oldu, sosyal medya kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Peki Zafer Çağlayan kimdir, kaç yaşında? Eski AK Partili olan Zafer Çağlayan şimdi ne iş yapıyor?

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Yıllar önceki görüntüsünden son farklı görünen Çağlayan'ın fotoğrafıyla ilgili yüzlerce paylaşım yapıldı. Konu, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi. 2011 -2013 yılları arasında ise Ekonomi Bakanlığı yapmış 24. Dönem Mersin AK Parti Milletvekili olan Zafer Çağlayan'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Zafer Çağlayan kimdir, kaç yaşında? Eski AK Partili olan Zafer Çağlayan şimdi ne iş yapıyor?

Zafer Çağlayan kimdir?

Zafer Çağlayan 10 Kasım 1957, Muş, Kürt asıllı Türk iş adamı ve siyasetçi.

Zafer Çağlayan 10 Kasım 1957 tarihinde Muşta doğmuştur. Ailesi önce İzmit'e oradan da Ankara'ya göç etmiştir. 1980 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve Alüminyum Yapı Sistemleri sektörüne adım atmıştır.

1987 yılındaki Ankara Sanayi Odası seçimlerinde, en genç sanayici olarak, 30 yaşında Oda Meclisi üyeliğine seçildi. 1989 yılında ASO Yönetim Kurulu'na, 1991 yılında ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçildi. 1995 yılında yapılan Ankara Sanayi Odası seçimlerinde en genç ASO başkanı olarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi ve bu görevi 2007 yılına kadar devam ettirerek, en uzun süre başkanlık yapan isim oldu

Kasım 1995 tarihinde yapılan seçimlerde en genç ASO Başkanı olarak Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. ASO’nun en uzun süre görev yapan başkanı olarak 2007 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

ASO yönetiminde yer aldığı zamanda, Ankara Organize Sanayi Bölgesi'nin oluşumunda ve bu günlere gelmesinde önemli rol oynadı. Başkanlığı sırasında Ankara Sanayi Odası 1997 yılında KOBİ'lerle ilgili çalışmalarından dolayı "En Başarılı Kuruluş" seçildi.

1996-1998, 2002-2005 ve 2005-2007 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı olarak da görev yaptı.

Siyasi yaşamı

22 Temmuz 2007'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ankara milletvekili seçildi. 60. Hükümet'te Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ardından da Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanlığı görevlerini yürüttü.24. Dönem Mersin Milletvekili olarak TBMM'ye tekrar girdi ve Ekonomi Bakanı olarak atandı.

İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır. Ayrıca, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile TEPAV Türkiye Ekonomi Araştırma Vakfı Mütevelli Heyet Üyesidir.

17 Aralık 2013 tarihinde oğlu Salih Kağan Çağlayan tutuklandı. Soruşturma nedeniyle 25 Aralık 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı görevinden istifa etti.Oğlu Salih Kağan Çağlayan 28 Şubat 2014 tarihinde tahliye edildi.