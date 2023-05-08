Adıyaman'da otomobil arıza yapan kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’da, arıza yapan ve yol kenarında park halinde bulunan kamyona otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

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Gölbaşı- Doğanşehir Karayolu üzerinde arızadan dolayı yol kenarına park edilen 06 LUE 99 plakalı kamyona, İbrahim Güner (67) idaresindeki 42 UA 567 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İbrahim Güner yaralanırken Niyazi Çetin (53) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü İbrahim Güner, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinde hayatını kaybeden Niyazi Çetin’in ise cenazesi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.