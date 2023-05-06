İzmir’de TCG Anadolu için kilometrelerce kuyruk! “Karton dediler biz de merak ettik”
TCG Anadolu, İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken, gemiyi ziyaret etmek için yaklaşık 1.5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. İstanbul'da da Sarayburnu Limanı’nda aynı manzara oluşmuştu ve gemi toplam 79 bin 274 kişi tarafından ziyaret edilmişti.
TCG Anadolu, 3 Mayıs sabahı İzmir Alsancak Limanına yanaştı. 232 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip olan TCG Anadolu'yu görmek için İzmir ve çevre illerden Alsancak Limanına akın eden vatandaşlar 1.5 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
“Karton dediler biz de merak ettik”
Kıbrıs Gazisi olduğunu ifade eden İsmail Hakkı Aydoğdu TCG Anadolu’yu ziyaret edeceği için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Bunun için ‘karton’ dediler. Biz de merak ettik geldik. Bu geminin yapımına sebep olanların Allah ayaklarına taş değirmesin” diye konuştu.
Adil Şahin de “Tarihimizin en görkemli gemisini göreceğim için çok heyecanlıyım. 3-4 saattir sıra bekliyoruz. Beklediğimize değecek. Yunanistan ve Avrupa korksun bizden. Türkler geliyor” dedi.