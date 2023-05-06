İzmir’de TCG Anadolu için kilometrelerce kuyruk! “Karton dediler biz de merak ettik”

“Karton dediler biz de merak ettik”

Kıbrıs Gazisi olduğunu ifade eden İsmail Hakkı Aydoğdu TCG Anadolu’yu ziyaret edeceği için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Bunun için ‘karton’ dediler. Biz de merak ettik geldik. Bu geminin yapımına sebep olanların Allah ayaklarına taş değirmesin” diye konuştu.