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15 Mayıs memurlara da tatil mi? Seçimden sonraki gün memurlar idari izinli mi?

15 Mayıs memurlara da tatil mi? Seçimden sonraki gün memurlar idari izinli mi?

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek, oy kullanacak ve cumhurbaşkanını belirleyecek. Seçim ve oy kullanma işlemleri okullarda gerçekleşecek. Bu nedenle okullar 15 Mayıs'ta tatil olacak. Peki 15 Mayıs pazartesi günü memurlara tatil mi, özel sektör çalışanları da tatil yapacak mı?

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15 Mayıs'ta iş yerleri ve özel sektör tatil olacak mı sorusu, binlerce vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yapmış olduğu açıklama sonrası 15 Mayıs'ta seçimin ertesi günü iş yerleri ve özel sektör tatil olacak mı sorusu gündemde yer aldı. 

15 Mayıs kimlere tatil? Memurlar tatil yapacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 Mayıs Pazartesi günü okulların 1 günlüğüne tatil olacağını söylemişti. Akabinde özel sektör ve iş yerleri için de bu soru merak konusu oldu. 

15 Mayıs Pazartesi günü, iş yerleri ve özel sektör için tatil olmayacak. Ancak okullarla bağlantılı çalışan kantinler, okul servisleri gibi iş alanlarında okulların kapalı olması dolayısıyla faaliyet gösterilmeyecek. 

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