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Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar kaç kişi oy kullandı? YSK'nın son verileri...

Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar kaç kişi oy kullandı? YSK'nın son verileri...

 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimler için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 693 bin 67 oldu.

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Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında temsilciliklerde 1 milyon 578 bin 259, gümrüklerde ise 114 bin 808 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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