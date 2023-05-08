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Ekrem İmamoğlu'na Sivas mitingi nedeniyle polis tutanağı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ekrem İmamoğlu'na Sivas mitingi nedeniyle polis tutanağı

Geçtiğimiz gün Sivas’ta miting yapan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında izinsiz miting yaptığı gerekçesiyle polis tarafından tutanak tutuldu.

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Merkez ilçe seçim kurulunca alınan karara rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz gün Sivas’a gelerek belirlenen alan dışında miting yaptığı öğrenildi.

Açıklama yaptığı Mevlana Mahallesi Mevlana Meydanında miting için güvenlik açısından uygun olmadığı ve bu nedenle mitinge izin verilmediği belirlendi.

Merkez İlçe Seçim Kurulunca alınan kararda miting alanının Hükümet Meydanı olduğu bu karara rağmen İmamoğlu’nun Mevlana meydanında miting yaptığı ifade edildi.

İzin verilen alan dışında miting yapılması sonrası İmamoğlu hakkında emniyet tarafından tutanak tutuldu.

Öte yandan, ilerleyen saatlerde suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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