7 ilde DEAŞ operasyonu düzenlendi: 9 şüpheli yakalandı

Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları... Yıkık ve acil yıkılacak 6 bin 442 yapının enkazı kaldırıldı

Zafer Çağlayan kaç yaşında, aslen nereli? Zafer Çağlayan şimdi ne yapıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen zaten seçim kazanamayacaksın ki, sen ciddi manada zavallısın