7 ilde DEAŞ operasyonu düzenlendi: 9 şüpheli yakalandı

Osmaniye merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
Terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de silahlı eğitim aldıkları ve yasa dışı yollarla yurda girerek eylem planladıkları belirlenen şüphelilere yönelik Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Osmaniye, İstanbul, İzmir, Bursa, Hatay, Şanlıurfa ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 zanlı yakalandı, adreslerde örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.