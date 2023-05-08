BIST 4.520
DOLAR 19,50
EURO 21,53
ALTIN 1.268,21
HABER /  GÜNCEL

7 ilde DEAŞ operasyonu düzenlendi: 9 şüpheli yakalandı

7 ilde DEAŞ operasyonu düzenlendi: 9 şüpheli yakalandı

Osmaniye merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de silahlı eğitim aldıkları ve yasa dışı yollarla yurda girerek eylem planladıkları belirlenen şüphelilere yönelik Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Osmaniye, İstanbul, İzmir, Bursa, Hatay, Şanlıurfa ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 zanlı yakalandı, adreslerde örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'na Sivas mitingi nedeniyle polis tutanağı
Ekrem İmamoğlu'na Sivas mitingi nedeniyle polis tutanağı
İzmir'e demirleyen TCG Anadolu'yu kaç kişi ziyaret etti? Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı
İzmir'e demirleyen TCG Anadolu'yu kaç kişi ziyaret etti? Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı
Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları... Yıkık ve acil yıkılacak 6 bin 442 yapının enkazı kaldırıldı
Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları... Yıkık ve acil yıkılacak 6 bin 442 yapının enkazı kaldırıldı
Zafer Çağlayan kaç yaşında, aslen nereli? Zafer Çağlayan şimdi ne yapıyor?
Zafer Çağlayan kaç yaşında, aslen nereli? Zafer Çağlayan şimdi ne yapıyor?
Adana’da 145 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana’da 145 ruhsatsız silah ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen zaten seçim kazanamayacaksın ki, sen ciddi manada zavallısın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen zaten seçim kazanamayacaksın ki, sen ciddi manada zavallısın
Galatasaray maçı öncesi Başakşehir'in paylaşımı olay! Fenerbahçe ve Beşiktaş iması...
Galatasaray maçı öncesi Başakşehir'in paylaşımı olay! Fenerbahçe ve Beşiktaş iması...
Adıyaman'da otomobil arıza yapan kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'da otomobil arıza yapan kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Telefonuna gelen şifreyi söyledi, 3 milyon lirasını kaptırdı
Telefonuna gelen şifreyi söyledi, 3 milyon lirasını kaptırdı
Lionel Messi antrenmanlara geri döndü
Lionel Messi antrenmanlara geri döndü
Zafer Çağlayan son hali gören tanıyamadı gündem oldu! Zafer Çağlayan eski-yeni hali
Zafer Çağlayan son hali gören tanıyamadı gündem oldu! Zafer Çağlayan eski-yeni hali
HDP'li Pervin Buldan: 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek
HDP'li Pervin Buldan: 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek