CHP'li milletvekili adayı: Seçim ofisimize mermi atıldı, afişler yırtıldı

CHP Şanlıurfa milletvekili adayı Mahmut Tanal, kentteki seçim ofislerine provokatörler tarafından 'tehdit' ve 'gözdağı' amaçlı mermi atıldığını öne sürdü. Tanal, caddelerdeki Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın afişlerinin de söküldüğünü ifade etti.

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CHP Şanlıurfa milletvekili adayı Mahmut Tanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim sahasında bizimle baş edemeyenlerin, halkın içine çıkamayanların, beceriksiz korkakların yönlendirdiği provokatörler, Partimizin Şanlıurfa’daki seçim ofisine tehdit ve gözdağı amaçlı mermi attı!" dedi.

Tanal, "Ayrıca Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adaylarımız Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Şanlıurfa caddelerindeki afişleri sökülüp yere atıldı. Şanlıurfa’da provokatörlere ve arkalarındaki ağababalarına pabuç bırakmayız!" ifadelerini kullandı.

Tanal şunları kaydetti:

"Siz gücünüzü provokatörlerden, baronlardan alıyorsunuz!Biz ise gücümüzü Allah’tan ve milletten alıyoruz. Hodri meydan! Sizden korkmuyoruz, yine sürekli sahada olacağız! Şanlıurfa’da CHP tarih yazacaktır!"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Erzurum’da yaptığı mitingde, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğradı. İmamoğlu yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alındı. Bölgede bulunan bazı kişilere taş isabet etti. Yaralananlar arasında bir çocuğun da olduğu görüntülere yansıdı. Vali olaylarda 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

Van'dan Gaziantep’e gitmek üzere yıla çıkan ATA İttifakı’nın seçim otobüsüne Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde taşlı saldırı düzenlendi. Otobüste hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.