Ekrem İmamoğlu Konya'da konuştu! Onları çıldırtacağız! Bağımsız mahkemelerde yargılanacaklar

ERZURUM'da taşlı saldırıya uğrayan İBB Başkanı ve Millet İtitfakı adayı Ekrem İmamoğlu, Konya'da miting yaptı. "Kışkırtıcı, bölücü, saldırgan akıllar evine gidecek" diyen Ekrem İmamoğlu, "Onları çıldırtacağız" sözü verdi...

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İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Erzurum'daki olaylı mitingin ardından Konya'da. "Şeytan taşlamak isteyenleri Anıt meyadnına bekliyoruz2 çağrıları ile gergin bir ortamda başlayan mitinden dakikalar önce Gelecek Partisi kurucusu ve eski AK Parti Milletvekili Ömer Ünal'dan dikkat çeken bir iddia geldi. İşte İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları...

– Konya çok şanslı. Bu toprakların vicdanı, bu toprakların erdemi, bu toprakların ahlakı. Çünkü burada Hz. Mevlana yaşadı. Sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin şehrindeyiz.

– Beni bu meydanda dinleyen hemşerilerimden, dostlarımdan, sevgili çocuklardan, gençlerden, hanımefendilerden ve beyefendilerden isteğim şu. Sizlerle beraber bu memleket coşacak. Bu milletin evlatlarıyla coşacak.

Söz veriyorum size layık olacağım

– Ya olduğun gibi ya göründüğün gibi ol. Bu sözlere hayatım boyunca layık olmaya çalıştım, layık olmaya Konya’da, Mevlana’nın memleketinde söz veriyorum, layık olacağım.

– Öyle bir birleşeceğiz ki, adı ne biliyor musunuz, 86 milyonun birleşmesi. Bir kişi bile açıkta kalmayacak, bir kişi bile dışarıda kalmayacak, bir kişi bile soğukta kalmayacak. Herkesi kucaklamaya geliyoruz.

Yuhalamaya bile değmez

– Sizlere Erzurum’dan selam getirdim. 150-200 kişiyi yuhalamaya bile değmez. Hepsini konuşacağız. Bana taş atılmadı, millete taş atıldı. Demokrasiye taş atıldı.

Aranızda provokatörler olabilir

– Sivas’ta ve Çorum’da miting yaparken haber aldık. 40-50 belediye otobüsünün belediye tarafından çekildiğini öğrendik. Provokatör olacak. Aranızda da olabilir. Zor zamanlardayız. Sizi provoke etmeye kalkanlar olacak.

Onlar taş atsın biz gülle cevap vereceğiz

– Onlar taş atsın, biz gülle cevap vereceğiz. Herkes kendine yakışanı yapar. Kötülükleri yenmeye, iyilikleri bu memlekete kazandırmaya geliyor. İyilik kazanacak. Bu memleketin insanları her daim iyiliğin kazanmasını sağlamıştır.

150-200 kişinin Erzurumluyla ilgisi yok

– Erzurum’da bize teminat verildi. Havalimanından yola çıktık, giderken yolda bir emniyet tedbiri görmedik. İzlediniz, vatandaşlara seslenirken 150-200 kişi üzerimize taş atmaya başladı. Gözümün önünde çocukların, kadınların ve yaş almış insanların yaralandığını gördüm. Ve sükunete davet ederek, valiyi, emniyet müdürünü davet ederek, oradan ayrılmak zorunda kaldım.

– Bu 150-200 kişinin Erzurumluyla zerre ilgisi yoktur. Ve bu ortamı, o meydanı taşlarken süreci seyreden ve bir şey yapamayan Emniyet güçlerine emri veren emniyet müdürüdür. Başka kimse olamaz.

– O gün orada yaşananlardan yüzü kızararak, öfkeli konuşan bir belediye başkanı vardır. Kendisini tanırım. Ne belediye başkanı, ne vali ne de emniyet müdürü Erzurumluya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur.

Tedavi etmeye geliyoruz

– Demokrasi ve kardeşlik düşmanları şehre değil kara leke, toz bile konduramazlar. Ben Erzurum’u bilirim. Bu kirli kışkırtmaya kapılıp o taşları atan kendi bilmez evlatları bile tedavi etmeye geliyoruz biz.

Hepsini çıldırtacağız

– O gençleri kışkırtan makam ve mevki sahiplerini, o gençleri aldatan, yanlış yönlendiren mevki ve makam sahipleri, bunun içinde parti başkanları da olabilir, kim olursa olsun, 14 Mayıs’ta evine gidecek!

– Onları çıldırtacağız. Ama millet kazanacak. Onların taşları bu memleketin insanına, bu milletin huzuruna, hoşgörüsüne atılmıştır. Sakın korkmayın.

Bağımsız mahkemelerde yargılanacaklar

– Kışkırtıcılar önce sandıkta milletten ders alacaklar, sonra da her biri yaptıkları yanlışlardan, ihanetlerden ötürü bağımsız mahkemelerde yargılanacaklar. Bu işin sonunu bırakmayacağız.

Miting sırasında arkadaki binada çekirdek çitleyerek İmamoğlu’nu izleyen kadınlar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Ben sırtımı gençlere yasladım

– Devlet yöneticisi aklı değişecek. Doğruyu yapan, fikrini söyleyen, fikrini özgürce tartışan devlet insanı, devlet adamı olma bilinci gerecek. 15 Mayıs’tan sonra valiler devletin valisi olacak, emniyet müdürleri devletin emniyet müdürü olacak.

– Bunlar bugüne kadar milleti fakirleştir, cahilleştir, böl parçala yönet yaptılar. Bunu sona erdireceğiz. Ben sırtımı bu memleketin gençlerine yasladım.

Kışkırtıcı, bölücü, saldırgan akıllar evine gidecek

– Bak bir genç kardeşim burada yazmış, biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam Türk gençleriyiz. Ötesi yok. 15 Mayıs’tan sonra göreceksiniz, muhalif siyasiler konuşmakta özgür kalacak. Siyasiler hangi partiden olursa olsun düşüncelerini ifade edebilecek. Onlara ne el kalkacak, ne taş atılacak. Ne polisler ne savcılar ne de hakimler engel olacak.

– Sabırlı olacağız, hoşgörülü olacağız. Kızgınlara kızgınlıkla cevap vermeyeceğiz. Sandıkta sözümüzü söyleyeceğiz. Tek bir oyumuzun heba olmamasını sağlayacağız. Bir hafta kaldı. Bir hafta sonra kışkırtıcı, bölücü, saldırgan akıllar evine gidecek, mahkemede hesap verecek.

Millet kavga etsin istiyorlar

– Oylarımızı bölmeyeceğiz. Bu işi ikinci tura bırakmayacağız. Bu milletin kaybedecek bir günü bile yok. Bu çürümüş yönetim anlayışıyla biz mücadelemizi iktidara gelince vereceğiz. Bir avuç insan, millet kavga etsin istiyor, çünkü millet kavga etmezse, bu iktidarın iktidar kalma şansı yok. Gidecekler, gidecekler, gidecekler.

Erdoğan'a: Bu ne kibirdir

– İstanbul’da bu kardeşiniz 806 bin oy farkla belediye başkanı seçildi. Başta cumhurbaşkanlığı olmak üzere, bakanlıklar, kurumlar… Defalarca kapısını çaldım. Seni de bu millet seçti, beni de bu millet seçti. Kaç kez randevu istedim cumhurbaşkanlığından. Bana randevu vermedi. Ekrem’e mi randevu vermedi? Hayır, 16 milyon İstanbulluya randevu vermedi.

– Bu ülkede daha önce 11 cumhurbaşkanı oldu. Bunların hepsi insanlara adaletli davrandı. Eksiklikleri olabilir. Ama kimseye randevu vermekten yüksünmedi. Bu ne kibirdir?

– Düşmanlık tohumu ekmek kolaydır, kendine oy almak için her şeyi yapmak kolaydır. Bizim terbiyemizde Hz. Mevlana var, Hacı Bektaş-ı Veli var. Bizim terbiyemizde Mustafa Kemal Atatürk var. Atatürk var, Atatürk!

Hiçbirinin hakkını yedirmem

– Yanlış başlamış işleri düzeltip tamamlıyoruz. Geçmişte bir işi düzgün başlatmışsa da ona teşekkür ediyorum. Hiç yüksünmüyorum. Allah razı olsun diyoruz. İstanbul’da AK Partili belediye başkanları var. Hiçbirinin hakkını yedirmem. Projelerini konuştuk, çözümler bulduk. Allah aşkına o da vatan evladı, ben de vatan evladıyım.

Ayrımcılık dönemi bitiyor

– 15 Mayıs’tan sonra bu anlayışla beraber bu memleketi ayağa kaldıracağız. Devlet terbiyesine, devlet aklına sahip Türkiye’nin birleştirici güç olacak olan, hak hukuk adalet arayışının simgesi olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapacağız. Ayrımcılık bitiyor, millet bir arada çok güzel işler yapacak. Ülkeyi yönetenler vatandaşlarına bizden, onlardan demeyecek.