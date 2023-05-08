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Fenerbahçe'de flaş gelişme: Ali Koç, Jorge Jesus ile bir araya geldi! Ayrılık kararı...

Fenerbahçe'de flaş gelişme: Ali Koç, Jorge Jesus ile bir araya geldi! Ayrılık kararı...

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Teknik direktör Jorge Jesus'la toplantı yapmak üzere bir araya geldi. Görüşmede ayrılık kararı çıkması beklenmiyor.

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Giresunspor'la 1-1 biten maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus'la bir araya geldi.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un son maçta ortaya konan kötü futbol nedeniyle Jorge Jesus'tan rapor isteyeceği kaydedildi. 

Diğer yandan A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un verdiği bilgilere göre görüşmeden ayrılık kararı çıkması beklenmiyor. 

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