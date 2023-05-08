Fenerbahçe'de flaş gelişme: Ali Koç, Jorge Jesus ile bir araya geldi! Ayrılık kararı...
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Teknik direktör Jorge Jesus'la toplantı yapmak üzere bir araya geldi. Görüşmede ayrılık kararı çıkması beklenmiyor.Abone ol
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Giresunspor'la 1-1 biten maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus'la bir araya geldi.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un son maçta ortaya konan kötü futbol nedeniyle Jorge Jesus'tan rapor isteyeceği kaydedildi.
Diğer yandan A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un verdiği bilgilere göre görüşmeden ayrılık kararı çıkması beklenmiyor.