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Özel sektör çalışanları da 15 Mayıs'ta tatil mi? Seçim tatili kimlere var?

Özel sektör çalışanları da 15 Mayıs'ta tatil mi? Seçim tatili kimlere var?

Türkiye 6 gün sonra, 14 Mayıs'ta sandık başına gidip oy kullanacak. Seçime günler kala MEB tarafından oy kullanma işlemlerinin yapılacağı okullar tatil edildi. Yani 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil edildi. Peki özel sektör çalışanları da 15 Mayıs'ta tatil mi?

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Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek, oy kullanacak ve cumhurbaşkanını belirleyecek. Seçim ve oy kullanma işlemleri okullarda gerçekleşecek. Bu nedenle okullar 15 Mayıs'ta tatil olacak. Peki 15 Mayıs pazartesi günü memurlara tatil mi, özel sektör çalışanları da tatil yapacak mı?

15 Mayıs kimlere tatil? Memurlar tatil yapacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 Mayıs Pazartesi günü okulların 1 günlüğüne tatil olacağını söylemişti. Akabinde özel sektör ve iş yerleri için de bu soru merak konusu oldu. 

15 Mayıs Pazartesi günü, iş yerleri ve özel sektör için tatil olmayacak. Ancak okullarla bağlantılı çalışan kantinler, okul servisleri gibi iş alanlarında okulların kapalı olması dolayısıyla faaliyet gösterilmeyecek. 

Okullar tatil edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara verileceğini duyurdu. Bakan Özer Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

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